BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La domenica di gare al Circuito di Barcellona – Catalogna conclude un weekend pieno di avvenimenti e chiude così lo Hyundai N Catalunya Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike. Tre diversi costruttori hanno conquistato la vittoria nelle tre gare della Classe Regina, che vede per l’ennesima volta uno cambio nella Classifica di Campionato: Razgatlioglu torna in vetta con 399 punti, con un solo punto di vantaggio da Rea. Nella Tissot Superpole Race, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) porta la sua Kawasaki sul gradino alto del podio, seconda posizione per Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e terza per A’lvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R) che ottiene il suo primo podio dell’anno.

In WorldSBK Gara 2 invece, Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) porta a casa una meritata vittoria dopo un solido weekend, in seconda posizione taglia il traguardo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e terzo Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R).

Il weekend di gara di Montmelò ha permesso agli ingegneri Pirelli di raccogliere importanti feedback sui suoi pneumatici di gamma in questo circuito, sia in condizioni di asciutto che di bagnato, e di prepararsi al meglio per il prossimo weekend di gare nella città andalusa di Jerez.

WorldSBK Tissot Superpole Race: Parte benissimo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) dalla seconda casella in griglia che si posiziona in testa al gruppo, seguito a ruota da Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che prova più volte l’attacco durante i primi giri di gara, Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) e Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) in quarta posizione. Nel corso del terzo giro un incidente che coinvolge i piloti Chaz Davies (Team GOELEVEN / Ducati Panigale V4 R) e Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing / Kawasaki ZX-10RR) obbliga la bandiera rossa e la sospensione provvisoria della gara. La griglia si riforma alle 11:20 per completare una gara breve di soli cinque giri. La ripartenza vede Rea e Razgatlioglu combattere a suon di sorpassi e contatti, A’lvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R) riesce a conquistare la seconda posizione ma torna immediatamente sotto l’attacco dell’alfiere Yamaha, che ottiene il sorpasso per poi andare alla rincorsa di Rea.

Il campione del mondo in carica si dimostra però irraggiungibile e taglia il traguardo per primo, seguito da Razgatlioglu e Bautista in terza posizione.

WorldSBK Gara 2: Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) ha la migliore partenza della griglia e si posiziona comodamente in testa al gruppo, lo seguono Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) ed il poleman Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), ma nel corso del secondo giro viene esposta la bandiera rossa a causa di un incidente tra Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing / Kawasaki ZX-10RR) e Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR), e i piloti fanno ritorno ai propri box. Tornati davanti ai semafori, Toprak Razgatlioglu parte ancora una volta molto bene, ma il trio formato insieme a Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi si battaglia continuamente scambiandosi le posizioni da podio. Il ducatista riesce ad avere la meglio e a tenere gli avversari alle sue spalle con oltre mezzo secondo di vantaggio, mentre Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) dalla dodicesima caselli in griglia riesce a risalire in quarta posizione.

Dopo un’avvincente battaglia con il sei volte Campione del Mondo, il rookie su Yamaha riesce ad appropriarsi della posizione da podio, seguono Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) e A’lvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R) che avanzano su Rea ora relegato in sesta posizione. Rinaldi nell’ultima parte di gara mostra un ottimo passo con il quale riesce a prendersi la leadership di gara e tagliare il traguardo per primo, secondo Toprak Razgatlioglu e terzo Scott Redding.

(ITALPRESS).