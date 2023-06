MILANO (ITALPRESS) – Al via la seconda edizione di RDS Summer Festival: con il claim l’estate è un gioco RDS 100% Grandi Successi porta la musica in tutta la penisola per festeggiare i suoi primi 45 anni! In ogni tappa un villaggio e un grande palco si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando ai partecipanti musica live, dj set targati RDS, intrattenimento, spensieratezza e tanto divertimento. Sei appuntamenti in sei località turistiche italiane, prodotte anche per questa seconda edizione assieme a Lux Eventi, con un villaggio ludico fatto di spazi e mondi progettati per stimolare la curiosità e che ospiteranno le esibizioni live degli artisti che stanno animando il panorama musicale italiano e tanti special guest. Date e protagonisti sono visibili sul sito RDS Summer Festival dove nei prossimi giorni saranno svelati anche nuovi super ospiti e grandi sorprese. Il tour partirà il 23 e 24 giugno a Senigallia in piazza Garibaldi con la musica di Achille Lauro, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano.

Queste tutte le altre tappe: Sabaudia, campo di Marte, il 30 giugno e 1° luglio: Aisha, Enula, Irama, Leo Gassman, Rkomi, Tiromancino e Wax. Barletta, Fossato del Castello, il 14 e 15 luglio: Angelina, Elettra Lamborghini, Lolita e The Kolors.

Messina, a Punta Torre Faro, il 21 e 22 luglio: Aka 7even, Cioffi, Coma_Cose, M¥SS KETA e Tommaso Paradiso. Sanremo, in piazzale Carlo Dapporto, il 28 e 29 luglio: Ana Mena, Colla Zio, Francesca Michelin, gIANMARIA, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie and The Giants. Saluteremo infine l’estate a Marina di Pietrasanta, presso la Versiliana, l’8 e 9 settembre, assieme ad Annalisa, Articolo31, Boomdabash, Federica Carta, Fedez, Sangiovanni e Shade. Non solo grandi nomi, ma spazio anche ai talenti emergenti che grazie all’iniziativa “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo!” avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Per partecipare c’è ancora tempo e per iscriversi basta andare alla sezione dedicata sul sito di RDS. Una giuria d’eccezione presiederà il casting decretando i giovani artisti che potranno vivere il loro sogno live. Ad oggi sono circa 600 le candidature raccolte sul sito per calcare il palco della manifestazione. L’ingresso al RDS Summer Festival sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti che potranno prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it per vivere le esperienze live e le emozioni dei concerti! “45 anni e non sentirli. Questo succede quando ogni giorno cavalchi le onde sonore in compagnia di talent, artisti e ascoltatori d’eccezione. Per festeggiare al meglio abbiamo deciso di regalare a tutti gli appassionati di RDS un nuovo festival a tappe lungo la nostra penisola all’insegna della musica, del divertimento, dei giochi e delle emozioni che i live sanno dare non solo agli ascoltatori ma anche a tutti coloro che calcano il palcoscenico”- commenta Massimiliano Montefusco, General Manager RDS – “Un ringraziamento sentito va anche alle istituzioni delle sei località che quest’anno hanno deciso di ospitarci nel loro magico scenario e agli addetti ai lavori che con il loro contributo e professionalità ci permetteranno di vivere le serate in sicurezza e svago”.

Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di RDS – tra cui Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz, Anna Pettinelli, Petra Loreggian e Giovanni Vernia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea – che si alterneranno sul palco del Summer Festival accompagnati dai talent di RDS Next, la social web radio dedicata alla GenZ.

foto: ufficio stampa RDS

(ITALPRESS).