BARI (ITALPRESS) – Dopo Chiara Iezzi, primo nome svelato nelle scorse settimane, che torna in scena dopo il successo della serie “Mare Fuori”, dove ha vestito i panni della mamma di Giulia (Clara Soccini), sono stati svelati i protagonisti internazionali di Under the stars, che in questi giorni si sono riuniti in Puglia per le già cominciate riprese della commedia romantica in cui il protagonista Ian si avventura insieme all’amata zia, alla ricerca dell’ispirazione per poter ultimare il suo romanzo. Si affiancano a Iezzi, quindi, i vincitori del Golden Globe e dell’Emmy Toni Collette (Hereditary), Andy Garcia (Ocean’s 11), Alex Pettyfer (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) ed Eva De Dominici (The Cleaning Lady). In scena anche Rob Estes (After), Jessica Michel Serfaty (The Ride) e Vincent Riotta (Il Capo dei Capi, tra gli altri). Sono loro i protagonisti della pellicola della regista Michelle DAnner, anche autrice e insegnante di recitazione di fama mondiale che ha lavorato con star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler, e della produttrice Pia Patatian, Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e CEO di Nura Films. Le due americane hanno scelto la Puglia per le già cominciate riprese, con le sue zone ricche di fascino, incontro di tradizioni centenarie e luoghi pittoreschi, inondati dal profumo dei piatti tipici locali e rivestiti dei colori della primavera. La sceneggiatrice è Victoria Vinuesa, scrittrice di See you in Venus – Ci vediamo su Venere, adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix in tutto il mondo. Insieme a Danner, Patatian e Vinuesa anche il produttore italiano Giangi Foschini e i suoi soci pugliesi Deborha Brandonisio e Leo De Matteis della Brandos film, società di produzione cinematografica pugliese, che stanno curando la produzione esecutiva della commedia romantica americana a Campi Salentina, Casalabate, Lecce e nei Brandos Studios: “non solo Puglia come cornice alle riprese, ma anche nel cast tecnico, composto quasi interamente da professionisti pugliesi con anni di esperienza alle spalle – commentano i produttori italiani – e con il supporto da parte della Apulia Film Commission, crediamo che questo film prenda il volo e si guadagni il successo a livello internazionale, anche perchè sarà distribuito da uno dei più importanti distributori di Hollywood, Arclight Films che curerà le vendite internazionali a Cannes e da Capstone che curerà le vendite negli USA”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma