ROMA (ITALPRESS) – Arriva in radio e in digitale “E’ la verità, il primo brano di Bloom, la band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. Prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music, “E’ la verità” è un inno all’energia del rock, caratterizzato da una melodia travolgente, viscerale e ipnotica. Prodotto, registrato e mixato da Steve Lyon nel Panic Button Studios a Hampton (Londra) e masterizzato da Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering Studio, il brano vede Giusy Ferreri alla voce, Max Zanotti al basso, Roberta Raschellà alla chitarra e Alessandro Ducoli alla batteria, con il contributo di Mattia Boschi al violoncello, di Simone D’Eusanio alla viola e al violino e di Floriano Bocchino per la scrittura delle parti degli archi. Produzione artistica dei BLOOM e Steve Lyon.

Il videoclip “E’ la verità”, diretto da Vonjako, è un omaggio a “La bevanda ha un retrogusto amaro”, singolo pubblicato esattamente 10 anni fa (25 aprile 2014 – estratto dall’album “L’attesa”) e tra i brani più iconici e rock della carriera da solista di Giusy Ferreri. Anche attraverso il look di Giusy Ferreri, punto in comune principale tra i due video, viene sottolineata l’anima rock di Bloom, progetto che Giusy Ferreri ha voluto regalarsi al di là della sua carriera da solista (che prosegue parallelamente) per esprimere in maniera più pura e completa la sua anima rock che fin dai suoi esordi è presente, come lato B-Side, in tutti i suoi album. “E’ la verità” sarà presentato per la prima volta live sul palco del Concerto del Primo Maggio di roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, che si terrà al Circo Massimo, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Bloom nasce da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. L’idea che unisce i componenti della band è quella di immergersi in una fase creativa dove sperimentare attraverso il suono un nuovo linguaggio musicale e dove Giusy fa emergere il suo lato più introspettivo. Da qui il nome Bloom, che significa fioritura, e che quindi incarna l’essenza di una nuova vita. Oltre a essere leader della band, Giusy Ferreri è anche produttrice esecutiva, autrice di tutti i testi e di 7 melodie dei 10 brani che andranno a comporre il primo album di inediti dei BLOOM di prossima uscita.

foto: ufficio stampa Parole e d’intorni

(ITALPRESS).