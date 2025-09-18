Razza “Con Piano Mattei l’Italia torna protagonista nel Mediterraneo”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Piano Mattei significa che l'Italia torna protagonista nel Mediterraneo e nel sud del mondo e insieme all'Italia torna protagonista l'Europa. Era un impegno che Giorgia Meloni aveva assunto con gli elettori, prima del voto, e che oggi sta diventando sempre più realtà. Il mese prossimo verrà presentato, anche in Europa, il patto per il Mediterraneo, dentro il quale c'è tanto della filosofia del piano Mattei". Lo ha detto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Ruggero Razza, a margine della presentazione in Senato, del suo libro "Il piano Mattei. Come Giorgia Meloni ha riportato l'Europa nel Mediterraneo globale", Bonfirraro editore. "Noi dobbiamo essere contenti perché quando si parla di sud globale, l'Italia diventa quel motore indispensabile che fa crescere l'Europa", ha aggiunto.