DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) è stato il protagonista assoluto della prima giornata a Donington Park, grazie alla vittoria in solitaria conquistata con più di 11 secondi di vantaggio in Gara 1, utilizzando pneumatici Pirelli Diablo Superbike SC1 anteriore e SC0 posteriore di gamma. Suo anche il nuovo record del giro più veloce in gara: alla terza tornata ha fatto registrare 1’25″786, circa un decimo più veloce del precedente primato. Prima della performance in gara, il pilota turco aveva già brillato in qualifica, sfruttando al meglio la SCQ posteriore di gamma per conquistare la pole con più di mezzo secondo di vantaggio sul secondo e fare suo il nuovo record assoluto sul giro, migliorando di ben 1,2 secondi il precedente primato. Il poleman Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati), con la soluzione SCX posteriore abbinata alla SC1 di gamma anteriore, ha ottenuto il suo quinto successo stagionale vincendo Gara 1 della WorldSSP con più di 4 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo. Lo spagnolo ha segnato anche il nuovo record del giro in gara, un decimo e mezzo più veloce del precedente, siglato da Nicolò Bulega l’anno scorso.

“Il range di temperature di pista che abbiamo avuto sia ieri sia oggi, più o meno attorno ai 20/25 gradi Celsius, è proprio il punto di crossover tra le due soluzioni posteriori SC0 e SCX e quindi la scelta tra le due diventa una questione di strategia di setup delle moto e personale preferenza dei piloti. – ha spiegato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli – Dal canto nostro abbiamo riscontrato che entrambe le opzioni offrono ottimi livelli di grip e di fiducia percepita dai piloti, ma al via di Gara 1 ha prevalso una scelta più cautelativa a favore della SC0. Siamo in linea sia con le scelte dello scorso anno sia con quello che vieni utilizzato anche nel BSB su questo tracciato. La SCX ha dato importanti segnali in termini di grip, quindi continuiamo a ritenerla un’opzione valida magari per la Superpole Race di domani mattina, se le condizioni meteo miglioreranno quel tanto che basta per portarci nel range ottimale per il suo utilizzo. Possiamo ritenerci molto soddisfatti della performance della SCQ, con la quale Razgatlioglu ha segnato un tempo sul giro strabiliante, migliorando di molto il precedente record. Le temperature che ci saranno domani – ha concluso – avranno un’influenza determinante sulle scelte per la Superpole Race e anche per Gara 2, sarà interessante vedere come evolverà la situazione in relazione alle condizioni e al progressivo miglioramento dei setup”.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]