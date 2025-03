ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha visitato il Comando C4 (Comando, Controllo, Comunicazione e Computer) dell’Esercito, braccio tecnologico dello Stato Maggiore Esercito, che gestisce e sviluppa la rete informatica della Forza Armata, così come i sistemi informativi ed i servizi di comunicazione utilizzati in Patria e nei Teatri Operativi, garantendone la sicurezza. In particolare al Comando sono collegate 50 sedi ed oltre 100.000 utenti governati tecnicamente da remoto, ai quali si aggiungono 60.000 postazioni e 110.000 servizi informatici.

“Il Comando C4 Esercito è l’avamposto di digitalizzazione della Forza Armata e dello scambio sicuro delle informazioni” ha sottolineato il Sottosegretario. “Nella complessità dei sistemi tecnologici, caratterizzata da minacce ibride, sfide nell’ambiente cognitivo, attacchi cyber contro infrastrutture informatiche sempre più sofisticati, nonché nei casi di impiego malevolo dell’Intelligenza Artificiale, il Comando C4 Esercito” – ha proseguito Rauti “rileva gli incidenti informatici, risponde rapidamente alla crisi fronteggiandone i rischi e consente prontamente il ripristino dei sistemi”.

Il Comando, inoltre, nell’ottica di governare la complessità tecnologica e garantire agli utenti strumenti sicuri, flessibili e veloci, “testa l’interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo delle altre Forze Armate per dotare l’Esercito di sistemi telematici interconnessi che consentono di condividere in sicurezza le informazioni operative”, ha aggiunto la Senatrice. Il Comando C4 Esercito opera in stretto coordinamento con il Comando Operazioni in Rete (COR), Ente responsabile della condotta delle operazioni nel dominio cibernetico, nonché della gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i sistemi di “Information & Communications Tecnology/C4” della Difesa.

Oggi il Sottosegretario ha ricevuto il nuovo Comandante del COR, Generale di Divisione Sandro Sanasi. Nel congratularsi per il prestigioso incarico assunto, la Senatrice ha sottolineato che “con l’esperienza tecnica e operativa maturata in Patria ed all’estero e le sue eccellenti capacità di Comando, il Gen. Sanasi saprà guidare il COR con la visione prospettica e strategica necessarie in una fase, come quella attuale, caratterizzata da scenari di instabilità geopolitica”.

