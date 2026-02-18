Rauti “Sì della Commissione Senato a velivoli di sesta generazione GCAP”

ROMA (ITALPRESS) – “Il programma GCAP è una scelta tecnologica strategica per la Difesa italiana: un investimento sul futuro operativo, securitario e industriale del Paese, coerente con gli impegni internazionali e con l’esigenza di garantire continuità capacitiva all’Aeronautica Militare”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, al termine della seduta odierna della 3 Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che ha esaminato la prosecuzione del programma Global Combat Air Programme (GCAP). Il progetto, sviluppato in cooperazione paritetica da Italia Regno Unito e Giappone, punta alla realizzazione di velivoli di sesta generazione destinati a sostituire progressivamente la linea Eurofighter; un vero e proprio “sistema di sistemi”, integrato e interoperabile, capace di operare in ambiente multidominio con piattaforme pilotate e non pilotate, sensori avanzati e assetti spaziali.

“GCAP – ha aggiunto Rauti – rappresenta un volano di ricerca, innovazione e sviluppo per l’intero comparto industriale nazionale. In un contesto segnato da crescente competizione tecnologica e da minacce sempre più complesse, rafforzare le collaborazioni con Paesi alleati e partner strategici significa consolidare competenze, autonomia tecnologica e deterrenza difensiva”. La prosecuzione del programma si inserisce nel percorso parlamentare già avviato e conferma l’impegno del Governo per una Difesa moderna e proiettata in una dimensione globale. Il GCAP rafforza la cooperazione strategica tra Italia, Regno Unito e Giappone, consolidando capacità condivise, interoperabilità e autonomia tecnologica e non preclude – in futuro – l’inclusione ad altri Paesi europei ed extra europei che vogliano contribuire alla sicurezza internazionale. “Investire in capacità avanzate come il GCAP – ha concluso il sottosegretario – significa garantire sicurezza ai cittadini, sostenere l’industria nazionale ad alta tecnologia e presidiare il vantaggio strategico nel lungo periodo”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).