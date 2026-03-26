Rauti “Ogni chilometro della Run4Hope è una promessa per la ricerca”

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni chilometro percorso dai runner nel giro d’Italia della Run4Hope è una promessa mantenuta ed un impegno rinnovato per la ricerca scientifica e per chi combatte contro la malattia”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, alla conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della “Run4Hope”, il giro d’Italia podistico solidale non competitivo con venti staffette regionali in contemporanea su tutta la Penisola.

“La Difesa”, ha dichiarato il sottosegretario con delega alle attività sportive e alle politiche di disabilità per la Difesa, “crede nel valore dello sport come motore di inclusione e coesione sociale; come moltiplicatore di senso di appartenenza; sintesi di principi e di valori che coincidono con la Cultura della difesa e con lo spirito militare: lealtà, mettersi alla prova, superare i propri limiti, rispettare regole e disciplina, sentirsi parte di una squadra e molto altro ancora”.

Con questo spirito tutte le Forze Armate hanno concesso il patrocinio e partecipano con un duplice impegno: “Quaranta reparti delle Forze Armate”, ha anticipato la senatrice, “correranno alle diverse staffette non competitive insieme ad una rappresentanza qualificata di atleti dei Gruppi Sportivi Militari e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). La Difesa è impegnata anche nel supporto operativo e logistico: le Forze Armate infatti assicureranno coordinamento e assistenza lungo i percorsi anche attraverso infopoint per i runner e per tutti coloro che seguiranno l’evento. Si comincia il 18 aprile con le staffette inaugurali a Roma ed in numerose città italiane in contemporanea. La Run4Hope – che quest’anno dedicata la raccolta fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (Ets) e dei suoi progetti di ricerca microbiologica e farmacologica per contrastare l’antibiotico-resistenza – si conclude il 26 aprile”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

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