Rauti “L’Arma 1814 Ski Challenge è una eccellenza dei Carabinieri in soccorso ad alta quota”

ROMA (ITALPRESS) – Il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti – su delega del ministro della Difesa, Guido Crosetto – alla seconda edizione di Arma Ski Challenge, l’esercitazione alpina più complessa dei Carabinieri in ambiente montano. “Il Reparto intervento montano (R.I.M) del 7° Reggimento carabinieri ‘Trentino Alto Adige’ ha simulato azioni di soccorso con l’intervento dell’elicottero AW11, delle unità cinofile antivalanga, di operatori in motoslitta e toboga per esfiltrare i feriti, rilevati attraverso i dispositivi ‘Arva’. Il Centro carabinieri addestramento alpino di Selva di Val Gardena è un’eccellenza per formazione e addestramento di carabinieri rocciatori, sciatori e addetti al soccorso alpino, capaci di operare, muoversi e soccorrere in condizioni estreme assimilabili all’ambiente artico e Subartico. Capacità di adattamento e resilienza mostrate anche nelle esercitazioni alpine “Volpe Bianca” dell’Esercito italiano”, ha dichiarato il sottosegretario con delega alla Formazione del personale civile e militare e delega alla Promozione e al Coordinamento delle attività sportive militari.

“Le gare di sci, l’esercitazione e l’intera manifestazione Ski Challenge – organizzata con il supporto di Difesa Servizi – valorizzano le capacità operative dell’Arma in alta quota e contribuiscono alla diffusione della Cultura della Difesa, trasformando un evento sportivo e militare in un grande evento di pubblico, rafforzando il legame tra istituzioni e società”, ha concluso il sottosegretario.

