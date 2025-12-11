Rauti “La difesa non è più una questione che riguarda solo la sfera militare, ma chiama in causa il sistema Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto che taluni attacchi cyber hanno messo in ginocchio strutture e infrastrutture strategiche”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato per la Difesa Isabella Rauti, a margine della Riunione del gruppo ECR che si sta tenendo all’Anantara Palazzo Naiadi Hotel di Roma.

“È evidente che la difesa non è più una questione che riguarda soltanto la sfera militare, ma chiama in causa anche la società, quindi il sistema Paese. Direi il sistema Europa. Stiamo declinando ogni decisione in una visione necessariamente dual use perché non c’è più niente, nessuna infrastruttura e nessuna azione, che abbia una esclusività militare e che non abbia una ricaduta sul mondo civile. Il Ministro Crosetto ha recentemente presentato il ‘non paper’ sulla strategia attiva contro la guerra ibrida proprio per far maturare questa consapevolezza. Non si può lasciare soltanto alla sfera militare i compiti di difesa e sicurezza ma appunto uno sforzo di difesa comune perché la minaccia è comune”.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).