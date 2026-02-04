Rauti “L’intelligenza artificiale è la sfida delle sfide, è un acceleratore cognitivo da governare”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è la sfida delle sfide: è un fattore moltiplicatore che rende efficaci le altre tecnologie, dal quantum computing ai big data, dal cyber ai sistemi autonomi. Se padroneggiata e governata, garantisce un vantaggio strategico e competitivo in tutti i domini: tradizionali, nuovi ed emergenti“. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, alla terza conferenza sulle discipline Stem nella Difesa, promossa dalla senatrice alla Scuola Navale “F. Morosini”.

Secondo Rauti “investire nelle Stem è una scelta di sistema Paese: significa rimuovere stereotipi e condizionamenti di genere; allineare domanda ed offerta lavorativa; e costruire competenze per professionisti del futuro. Il pensiero Stem non può prescindere dai saperi umanistici per un equilibrato neo umanesimo tecnologico in cui gli strumenti siano al servizio dell’uomo senza sostituirlo; in una necessaria visione etica ed antropocentrica”.

Questo terzo appuntamento Stem e Difesa “è stato dedicato all’intelligenza artificiale – ha dichiarato Rauti – come chiave essenziale per interpretare i nuovi scenari e governarne la complessità”. Il convegno si è articolato in quattro panel. Come nelle precedenti edizioni del 2024 e 2025, l’evento ha coinvolto l’intera piramide formativa della Difesa: scuole militari, scuole sottufficiali, accademie delle forze armate e della Guardia di Finanza e il Centro Alti Studi Difesa (CASD).

“L’utilizzo delle nuove tecnologie – ha concluso Rauti – richiede competenze specialistiche e la formazione in ambito Difesa come asset strategico si sta evolvendo in chiave interforze e interoperabile per adattare lo strumento militare alle nuove sfide e minacce ibride”.

