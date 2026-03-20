Rauti in visita alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito: “In patria e all’estero siete prontezza operativa”

CASERTA (ITALPRESS) – “In patria e all’estero siete rapiditá d’intervento, prontezza operativa e testimoni di valori e tradizione”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, oggi a Caserta in visita alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito. “Sul territorio nazionale la Garibaldi è impegnata in concorso nell’operazione Strade Sicure dal 2008 e nel dispositivo Stazioni Sicure dal 2024 per garantire il monitoraggio del territorio e la sicurezza dei cittadini; cui si aggiungono il contributo all’Operazione Terra dei fuochi e numerosi interventi di bonifica di ordini esplosivi”, evidenzia la Senatrice.

Al livello internazionale, la Brigata è da sempre impiegata in tutte le missioni di pace e stabilità; attualmente schiera oltre 1000 militari in aree strategiche e sensibili come l’Ungheria, la Lettonia e la Bulgaria, in concorso agli sforzi di deterrenza e sicurezza collettiva della NATO. “Il vostro impegno – continua Rauti – è testimonianza della capacità della nostra Difesa di essere protagonista mettendo a disposizione unità altamente addestrate e pronte a fronteggiare ogni tipo di minaccia. Una formazione che si costruisce con l’esperienza e che continua con l’ addestramento intensivo e costante sul campo”.

Al prestigio di questa Unità si aggiunge un legame forte con il territorio frutto di integrazione, collaborazione e rispetto reciproco, “la Brigata è di stanza in Campania e Calabria ed ovunque operi diventa per la comunità locale, non solo un presidio ma anche un punto di riferimento. Questo rapporto con i cittadini è un valore che vi contraddistingue e che rappresenta una delle espressioni più autentiche dei principi della Cultura della Difesa al servizio del Paese”, ha concluso il Sottosegretario che stasera a Napoli intitolerà la sede dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANSDI) alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, ferito nel 1993 a Mogadiscio durante la missione UNOSOM II delle Nazioni Unite.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

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