Rauti “L’hub addestrativo di San Candido come supporto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”

SAN CANDIDO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Oggi la Difesa conferma la capacità di coniugare visione strategica, concretezza operativa e spirito di servizio al Paese”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti che, su delega dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha inaugurato nove nuovi edifici della caserma “Cantore” di San Candido, sede del nucleo distaccato del 6° Reggimento Alpini dell’Esercito e della Joint Task Force dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Gli interventi di ristrutturazione – realizzati dal Segretariato Generale della Difesa in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Agenzia del demanio – rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione delle caserme presenti nel territorio. La ristrutturazione rappresenta un investimento sullo strumento militare e sulla qualità della vita del personale ed uno sguardo rivolto al futuro.

“La struttura” – ha dichiarato Rauti – “costituisce un hub formativo e addestrativo fondamentale nell’ambito del ‘mountain warfare’ per le Forze Armate italiane ed anche per i reparti militari stranieri. Un quadrante strategico per addestrare alle sfide dei nuovi scenari geopolitici del Grande Freddo”.

La Cantore è stata ristrutturata senza barriere architettoniche, pensata quindi anche per ospitare gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) ed i loro familiari. Attualmente la caserma è sede operativa della Joint Task Force, Unità interforze istituita dalla Difesa in concorso al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, al Ministero dell’Interno, a Dicasteri interessati, Enti e Amministrazioni locali.

Il modello impiegato per i Giochi prevede oltre il contributo militare interforze anche la partecipazione di ‘Volontari della Difesa’, reclutati dall’Associazione Nazionale Alpini (ANA), secondo i principi della cultura della Difesa, risorsa fondamentale non solo per la sicurezza ma anche per la coesione sociale.

“La Difesa schiera sui campi di gara anche gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari, eccellenza dello sport nazionale e gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico (GSPD), un contributo al ‘sistema Italia’ ed al successo di una vetrina internazionale come quella delle Olimpiadi e Paralimpiadi”, ha concluso il sottosegretario.

-Foto ufficio stampa Rauti-

