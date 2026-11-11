Rauti “Cultura della Difesa è inclusione, vicinanza e coesione sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il dovere delle Istituzioni verso chi ha servito il Paese si esprime anche con la vicinanza ai familiari e questa progettualità rientra pienamente nella ‘cultura della difesa’ che è inclusione, vicinanza, prossimità e coesione sociale”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti alla 5^ Giornata del Veterano – celebrata con la conferenza “La rete che cura: Veterani e famiglie nel percorso terapeutico”, in rappresentanza del Ministro, Guido Crosetto.

Istituita con decreto ministeriale 13 settembre 2022, la ricorrenza “nasce per ringraziare i Veterani che hanno riportato traumi permanenti in servizio e continuano ad indossare l’uniforme con orgoglio, onorati dalla grande famiglia della Difesa” evidenzia la Senatrice, citando anche il Decreto del 21 febbraio 2025 con il quale sono state introdotte le diverse qualifiche di “Veterano della Difesa” e “Veterano delle Missioni Internazionali” e lo status di “Veterano” indipendentemente da traumi permanenti psico-fisici riportati nell’adempimento del dovere.

“I veterani hanno avuto il coraggio di ricominciare – continua Rauti – per gli Italiani e per l’Italia sono la testimonianza che la sicurezza e la libertà di cui godiamo hanno un prezzo, pagato da persone in carne e ossa; per i giovani che oggi vestono la divisa sono la testimonianza viva di cosa significhi servire la Repubblica e restare fedeli al Giuramento prestato”.

Ogni ferita coinvolge anche la famiglia dei Veterani. Dietro ogni percorso di cura, ogni riconquista continua e ogni traguardo ci sono familiari che condividono sacrifici, fatiche e speranze “e la Difesa c’è, con strumenti concreti di assistenza, riabilitazione e inclusione, fedele al principio di non lasciare nessuno indietro, come testimoniato anche dalla costituzione nel 2014 del Gruppo Sportivo Paralimpico (GSPD) e nel 2017 dal Centro Veterani di Roma”, conclude il Sottosegretario.

– Foto uff stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

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