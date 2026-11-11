ROMA (ITALPRESS) – Nella notte la Nato ha fatto decollare i caccia della missione Baltic Air Policing, dopo una serie di allarmi per droni non identificati nello spazio aereo baltico. In Lituania le autorità hanno rilevato quattro possibili velivoli senza pilota, ma soltanto uno avrebbe attraversato il territorio nazionale. Secondo Vilmantas Vitkauskas, responsabile del Centro nazionale per la gestione delle crisi, tre oggetti erano stati osservati in Bielorussia; uno avrebbe poi raggiunto la Lettonia. Un secondo episodio ha riguardato un drone entrato dalla Bielorussia nei pressi di Druskininkai, transitato attraverso la Lituania e uscito vicino a Pasvalys. I caccia alleati, decollati da èiauliai, hanno localizzato il bersaglio e tentato due volte di abbatterlo, senza riuscirvi. Il primo ministro Mindaugas Sinkevicius ha riferito che presso Bir ai sono stati rinvenuti frammenti di un missile lanciato da un velivolo Nato.

Non risultano confermati né l’abbattimento del drone né la sua provenienza nazionale. Le autorità hanno diffuso allerte gialle e rosse, invitando la popolazione a raggiungere luoghi protetti. Gli avvisi hanno interessato anche Kaunas e sono stati revocati. I movimenti di palloni sospettati di contrabbando hanno contribuito alle sospensioni negli aeroporti di Vilnius e Kaunas. In Lettonia le Forze armate hanno annunciato l’attivazione di reparti contraerei, droni intercettori e caccia Nato, con allerte nelle aree di Ludza, AugÜdaugava e Kraslava. Segnalazioni sono giunte anche dall’Estonia; la Finlandia ha introdotto restrizioni precauzionali nel Golfo di Finlandia, poi revocate. Gli episodi coincidono con attacchi di droni contro infrastrutture russe sul Baltico, compresa l’area portuale di Ust-Luga.

– foto IPA Agency –

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