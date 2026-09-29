Crosetto “AI e nuove tecnologie siano strumento di sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Parlare di cybersecurity e intelligenza artificiale significa parlare concretamente della sicurezza futura del nostro Paese perché oggi la sicurezza non riguarda più soltanto terra, mare e cielo, ma riguarda anche lo spazio digitale, le reti, le infrastrutture dalle quali dipende la nostra vita quotidiana”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio inviato in occasione di “CyberShield AI Italia – La nuova difesa digitale nazionale” promossa dall’ANGI.

“L’intelligenza artificiale offre possibilità straordinarie, può aumentare le nostre capacità, può aiutarci a conoscere, a prevenire e a proteggere. Ma ogni grande innovazione porta con sé anche rischi – prosegue – , le stesse tecnologie possono essere utilizzate per scopi illeciti, per attaccare le nostre infrastrutture e manipolare informazioni, colpire le nostre istituzioni e, più in profondità, mettere in discussione alcuni dei valori fondamentali sui quali si fondano le nostre società: libertà, democrazia, sicurezza delle persone. Per questo dobbiamo investire nella tecnologia, ma soprattutto nelle competenze e nella capacità di lavorare insieme. Il punto, quindi, non è avere paura della tecnologia, il punto è sapere come usare e fare in modo che l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie siano strumenti di progresso, di sicurezza e di libertà e non strumenti nelle mani di chi vuole eliminare le nostre società, è una responsabilità che riguarda tutti noi”, conclude.

– foto IPA Agency –

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