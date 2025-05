Rauti al 164° anniversario dell’Esercito Italiano “Un presidio per sicurezza e valori”

BARI (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi a Bari, in rappresentanza del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto, alla cerimonia militare per il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

“I cittadini italiani vi rispettano” ha dichiarato il Sottosegretario ai Reparti schierati sul Lungomare Nazario Sauro “e sanno che l’Esercito è un presidio di difesa e di sicurezza ed un baluardo di valori identitari e di tradizioni patriottiche”. In oltre un secolo e mezzo di storia, la vita dell’Esercito si è intrecciata a quella della nostra Nazione. Oggi “tutto il mondo conosce il nostro modello di partecipazione alle missioni internazionali di pace e stabilizzazione” ha continuato Rauti, “schieriamo i contingenti più numerosi ed i nostri soldati si distinguono per la professionalità ma anche per il tratto di umanità e generosità”.

Negli attuali scenari ibridi ed instabili, l’Esercito dimostra capacità di adattamento alle nuove sfide, con l’innovazione e l’impiego di tutti gli strumenti tecnologi emergenti. “La componente terrestre delle Forze Armate – ha sottolineato Rauti – ha la sua centralità ed una vocazione” e continua a “trasmettere valori; proseguire nell’ammodernamento tecnologico; ad offrire al personale formazione specialistica ed addestramento capacitivo”. L’Esercito – ha proseguito il Sottosegretario – “forma personale all’avanguardia ma nell’ottica di un nuovo umanesimo, in cui la tecnologia non può e non deve sostituire la persona”.

Nella giornata di ieri il Sottosegretario ha visitato il Villaggio Esercito, con i numerosi stand allestiti dai militari in Piazza Libertà per far conoscere più da vicino il mondo militare, il lavoro e l’impegno dell’Esercito Italiano a favore della Nazione, condividerne lo spirito e la “cultura della difesa”.

