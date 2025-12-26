Rauti a Natale con i militari italiani in Gibuti “Grazie ragazzi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Africa è terreno di confronto e di competizione crescente e le missioni delle Forze Armate italiane nel Corno d’Africa hanno una valenza strategica per gli equilibri globali di sicurezza e stabilità”. Così il Sottosegretario alla Difesa Rauti al contingente schierato nella Base Italiana Militare di Supporto (BMIS) in Gibuti dove la Senatrice ha trascorso la Vigilia ed il Natale.

“Onorata ed emozionata di condividere il Natale” – ha detto Rauti – “con chi tiene alto il Tricolore in una area delicata e durante una fase geopolitica complessa; siete il nostro orgoglio e rappresentate uno dei volti migliori dell’Italia all’estero”. La BMIS è un hub militare internazionale di supporto operativo e logistico alle attività terrestri e marittime, a quelle di cooperazione civile militare ed all’addestramento delle Forze di Sicurezza e Armate locali. “Le missioni internazionali in Africa sono in linea con l’impegno italiano nel continente, che non è solo militare ma anche di sostegno umanitario alla popolazione”, ha evidenziato la Senatrice, ricordando anche il “Piano Mattei” del Governo Meloni, che riguarda circa 15 Stati africani in termini di “collaborazione paritaria con modelli di sviluppo autonomo, autocentrato e sostenibili dal territorio, nella consapevolezza che i destini di Europa ed Africa sono interdipendenti”.

Il Sottosegretario doveva proseguire la sua missione raggiungendo Mogadiscio ma la chiusura dell’aeroporto per motivi di sicurezza, nella giornata delle elezioni regionali del Benadir, ha impedito il movimento dell’Autoritá verso la Somalia, Stato strategico per il Corno d’Africa caratterizzato da instabilità politica e minacce terroristiche e di pirateria. Il Sottosegretario, nel videocollegamento da Gibuti con il contingente italiano della missione European Union Training Mission (EUTM), ha ricordato che “l’addestramento delle Somali National Security Forces è fondamentale per accrescere le loro capacità di difesa ed avviarle all’autonomia”.

“I nostri militari”, ha concluso Rauti, “si distinguono per competenze e capacità, per quell’intreccio tutto italiano di professionalità ed umanità, che ci fa apprezzare ovunque, non solo dai partner dell’Unione Europea ma anche dalle Istituzioni e dalle comunità locali”.

La due giorni del Sottosegretario si è conclusa partecipando con i militari della BMIS alla Santa Messa, celebrata da monsignor Jamal Boulos Sleiman Daibes, vescovo di Gibuti e -amministratore apostolico di Mogadiscio.

– Foto ufficio stampa Rauti –

