Rauti “Il 4 maggio 1861 è iniziata la gloriosa storia dell’Esercito italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 4 maggio del 1861 è iniziata la gloriosa storia dell’Esercito Italiano al servizio della Nazione e della Comunità internazionale. Gli uomini e le donne dell’Esercito tengono alto il nostro Tricolore in Patria e nelle missioni di pace nei Teatri operativi dove si distinguono per professionalità e tratto di umanità. La Forza Armata ha la sua centralità ed una vocazione: trasmettere valori e ideali metastorici; perseguire l’ ammodernamento tecnologico; dare al personale formazione specialistica ed addestramento capacitivo. Sempre al passo con i tempi, flessibili ed in grado di adattarsi alle nuove sfide. Grazie agli uomini ed alle donne dell’Esercito che ogni giorno si dedicano con passione al servizio per la Patria, che onorano la scelta fatta e che con il loro operato ci sono sempre: a supporto dei cittadini italiani e delle popolazioni nelle aree di crisi. Auguri agli uomini e alle donne in uniforme – ed al personale civile – impiegato che, nell’assolvere il proprio dovere, non dimenticano il sacrificio di chi li ha preceduti e restano fedeli al Giuramento”, così su X il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti in occasione del 164° Anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

