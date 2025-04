Rating Fitch conferma la solidità della regione Friuli-Venezia Giulia

UDINE (ITALPRESS) – Fitch ha assegnato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il rating A-, con outlook positivo. La notizia è stata accolta dal governatore del Friuli Venezia Giulia a conferma della gestione positiva condotta dall’Amministrazione regionale, che mostra agli investitori, anche esteri, le capacità di performance e di attrarre nel territorio regionale nuove occasioni di sviluppo.

Anche per l’assessore regionale alle Finanze il rating assegnato è la riprova della solidità finanziaria della Regione, costruita con la prudente gestione di questi anni. Si tratta del miglior giudizio a disposizione per gli enti territoriali italiani, vincolati al limite massimo di due notches (gradi) in più rispetto al rating della Repubblica italiana, valutata da Fitch BBB.

Fitch mette in evidenza i buoni indicatori socio economici della Regione, la solidità delle entrate fiscali, la struttura flessibile delle spese, la gestione efficiente dei costi, nonché la capacità di reazione a ipotesi di stress macroeconomico.

L’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia è tra i pochi enti territoriali italiani, insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, ad avere un così lusinghiero profilo di rischio, al pari delle amministrazioni locali spagnole con autonomia speciale.

(ITALPRESS)