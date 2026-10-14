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Rarementis ETS, a Roma una Fondazione per le disabilità neurologiche complesse
ROMA (ITALPRESS) - Nasce a Roma la Fondazione Rarementis ETS, un progetto nato per trasformare l’esperienza diretta della disabilità neurologica complessa in un impegno strutturato, aperto al territorio e capace di ridurre la solitudine delle famiglie. La Fondazione si colloca nell’ambito delle disabilità neurologiche complesse, con particolare attenzione alle Encefalopatie dello Sviluppo ed Epilettiche. xc7/fo4/mgg/red