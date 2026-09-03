Unicef, in Nepal 22 mila bambini colpiti dalle alluvioni

ROMA (ITALPRESS) – Circa 65.000 persone, compresi 22.100 bambini, si stiamo siano stati colpiti dalle alluvioni nei distretti di Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha e Tanahun, in Nepal. Lo riferisce l’Unicef in una nota.

Tra i circa 22.100 bambini colpiti, si stima che circa 2.600 bambini di età inferiore ai cinque anni necessitino di cure per malnutrizione grave. Circa 10.500 donne in gravidanza e in allattamento necessitano di sostegno nutrizionale, mentre 28.317 adolescenti necessitano di integratori di ferro e acido folico

Le infrastrutture essenziali sono state gravemente colpite, compresi 6 centri sanitari e almeno 19 scuole sono state distrutte o danneggiate, compromettendo l’accesso dei bambini a assistenza sanitaria, acqua sicura, istruzione e servizi di protezione.

Molte famiglie sono sfollate, la maggior parte sono ospitate da altre famiglie, mentre altre ancora hanno trovato rifugio in centri di accoglienza gestiti dal governo.

L’UNICEF sta fornendo sostegno nei settori dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dell’igiene (WASH), della salute, della nutrizione, della protezione dell’infanzia, della protezione sociale, dell’istruzione e della comunicazione dei rischi, rafforzando al contempo i sistemi e le capacità locali e nazionali per garantire la continuità dei servizi, sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza di fronte a future emergenze.

L’UNICEF ha fornito anche aiuti essenziali a circa 19.000 persone nei distretti di Rasuwa e Nuwakot. Tra questi vi sono kit igienici, secchi, sapone, disinfettante, taniche pieghevoli, prodotti per la depurazione dell’acqua e materiale per la comunicazione dei rischi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).