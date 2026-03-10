Home Video News Xinhua Rapporto AmCham, Cina si conferma “calamita” per investimenti esteri
La Cina rimane una destinazione chiave per le imprese estere, con un numero maggiore di aziende intervistate che continua a investire nel mercato nonostante le incertezze economiche globali, secondo un rapporto diffuso dalla Camera di commercio statunitense (AmCham) nella Cina meridionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)