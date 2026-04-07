Rapine in centro a Bologna, 19enne fermato dalla Squadra Mobile

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di un giovane tunisino di 19 anni, accusato di due rapine pluriaggravate commesse nel centro cittadino. Il giovane è stato rintracciato in via dei Mille dagli agenti della Squadra Mobile al termine di un’attività investigativa lampo. I fatti contestati risalgono alla seconda metà di marzo: il 19 marzo in via Santo Stefano Un uomo di 56 anni è stato circondato e aggredito da tre giovani che, dopo un approccio amichevole, lo hanno costretto con la violenza a consegnare il portafoglio. Il 22 marzo in via Zamboni, in zona universitaria, il fermato è sospettato di aver partecipato a una violenta aggressione di gruppo contro tre ragazzi italiani. In quell’occasione, nata dal furto di una collana d’oro (per cui un complice era già stato arrestato), il giovane avrebbe colpito ripetutamente le vittime con calci e pugni, continuando l’aggressione anche contro chi tentava di intervenire in difesa degli amici.

L’identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle vittime e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Proseguono le indagini per identificare eventuali altri complici.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).