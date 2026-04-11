Rapine e molestie in centro nel Vicentino, arrestati tre giovani

THIENE (VICENZA) (ITALPRESS) – Una scia di violenza che ha scosso il centro di Thiene nella notte tra il 27 e il 28 marzo. I Carabinieri hanno arrestato tre giovani – un maggiorenne e due minorenni – ritenuti responsabili di una serie di aggressioni brutali ai danni di alcuni coetanei.

Il gruppo, con il volto coperto da passamontagna e armato di coltello, è entrato in azione intorno alle 2:00 del mattino, prendendo di mira i giovani che si trovavano a bordo di auto in sosta. Tre gli episodi accertati in rapida successione: nel primo caso hanno rapinato un ragazzo del borsello dopo averlo picchiato; nel secondo hanno tentato di estorcere denaro ferendo lievemente la vittima.

L’episodio più grave è avvenuto durante la terza aggressione, quando oltre al tentativo di rapina e al pestaggio di un uomo, i tre si sono resi responsabili di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. L’intervento immediato dei militari, allertati dal 112 e supportati dai colleghi di Dueville, ha permesso di bloccare il commando a pochi metri dall’ultima aggressione.

I tre avevano ancora con sé il coltello, i guanti e i passamontagna. Il maggiorenne è stato trasferito nel carcere di Vicenza, mentre i due minorenni sono stati condotti al Centro di Prima Accoglienza di Treviso.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).