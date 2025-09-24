Rapinarono un ipovedente sul tram a Milano, due arresti

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a due cittadini marocchini, di 29 e 42 anni, accusati di rapina aggravata in concorso commessa nel mese di agosto ai danni di un cittadino italiano ipovedente di 55 anni. Il provvedimento è stato notificato in carcere, dove i due erano già detenuti.

Nel pomeriggio del 12 agosto, a Milano, a bordo del tram 15, in via dei Missaglia presso la fermata ATM “Missaglia – Feraboli”, il disabile è stato ripetutamente colpito con violenza al volto, per poi essere scaraventato fuori dalla vettura e preso a calci e pugni da una coppia di cittadini marocchini che si è impossessata di due borse, contenenti strumenti (quali lenti e video – ingranditori) per l’ausilio dell’ipovedenza per un valore di circa 2.000 euro, di proprietà della vittima, per poi darsi alla fuga. In seguito alla rapina, la vittima era stata trasportata all’ospedale “Humanitas” di Rozzano, dove era stata presa in carico in codice arancione, con diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto, presentando inoltre diverse escoriazioni su entrambi i gomiti e la maglia strappata. L’uomo è stato poi dimesso con prognosi di sette giorni. I poliziotti della Squadra Mobile milanese, dopo una complessa attività investigativa, sono riusciti a risalire all’identità dei due indagati ai quali è stato notificato un provvedimento restrittivo presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, dove erano già detenuti per altra causa. I due erano stati arrestati a Ferragosto, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo avere tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato nel tentativo di sfuggire a un controllo. Una volta fermati, avevano aggredito violentemente i poliziotti.

