Rapinano armati una Farmacia a Roma, quattro arresti

ROMA (ITALPRESS) – In quattro, armati di pistola, rapinano una farmacia ma vengono arrestati dagli agenti della Polizia di Stato. E’ accaduto a Roma. Recuperato il ‘bottino’ e sequestrate le armi. Tutto è iniziato ieri pomeriggio, quando la sala operativa della Questura ha segnalato una rapina a mano armata avvenuta in una farmacia di Via Tor de Schiavi ed un Suv bianco in fuga.

Sul posto, sui loro mezzi a due ruote, sono intervenuti i Falchi della Polizia di Stato, che hanno immediatamente intercettato l’utilitaria a bordo della quale viaggiavano tre uomini. L’alt è scattato in via Annibale Calzoni, dove gli investigatori della VI sezione della Squadra Mobile di Roma sono confluiti per bloccarli in sicurezza.

Uno dei tre aveva ancora indosso buona parte del bottino incassato poco prima, pari a circa 3.300 euro. Nascosta nel cassetto porta oggetti, invece, una replica di pistola a tamburo priva di tappo rosso, poi rivelatasi l’arma utilizzata per mettere a segno la rapina.

Nell’insieme del materiale sequestrato dai Falchi sono finiti anche più di 200 tagliandi “gratta e vinci”, tre ruote complete di cerchio – ma non compatibili con il veicolo in uso ai fermati – e diversi capi di abbigliamento, che sono al vaglio degli investigatori per accertarne la provenienza furtiva o l’eventuale connessione con altri episodi delittuosi.

Un’ulteriore ruota dello stesso tipo ed una carabina, di illecita provenienza, sono state poi ritrovate nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di uno dei fermati.

Il resto del bottino, invece, di 500 euro, è stato recuperato, a poche ore di distanza, nella piazza del Quarticciolo, dove l’ultimo complice si era dileguato separandosi dagli altri tre. A nulla è valso il tentativo dell’uomo di radersi i capelli per seminare ogni pista: la sua statura, l’abbigliamento indossato e l’andatura con cui camminava non hanno lasciato dubbi di fronte ai frame catturati dalle immagini di videosorveglianza della farmacia visionati dagli agenti nell’immediatezza dell’intervento. Per i quattro complici, tutti italiani e di età compresa tra i 29 ed i 46 anni, è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS)