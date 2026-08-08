Marcinelle, La Russa “Qualcuno continua ancora a voltare le spalle”

ROMA (ITALPRESS) - "Non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. Voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia, che onora tutti i caduti sul lavoro, italiani e stranieri, coloro che nell'immediato dopoguerra, non era mai successo prima, vennero mandati in cambio di carbone, a lavorare in condizioni di cui oggi ci si vergognerebbe sicuramente, e che persero la vita lasciando mogli, figli, genitori lontani dalla loro terra". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia di commemorazione della tragedia di Marcinelle. "La storia di Marcinelle a differenza di tanti italiani che l'hanno conosciuta solo e parzialmente nel 2001 grazie a Mirko Tremaglia ministro degli Italiani nel mondo - ha proseguito -, e allora io ero capogruppo alla Camera e ci incitò a riconoscere la data dell'8 di agosto come data che ricorda tutte le vittime del lavoro italiane nel mondo, io la conoscevo anche prima, perché la mia comunità l'ha sempre celebrata, anche prima che venisse istituita quella cerimonia. C'è chi, a quella cerimonia, per troppi anni aveva voltato le spalle, e qualcuno che lo continua ancora a fare", ha aggiunto. mrc/mca3 (fonte video: ufficio stampa Senato)