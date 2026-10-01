Rapina con l’ascia in un centro scommesse di Palermo, arrestati due giovani

PALERMO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo due giovani di 20 e 24 anni subito dopo una rapina ai danni di un centro scommesse in corso Tukory. I due rapinatori, con il volto coperto di nero e armati di un'ascia tattica in ferro, sono entrati salutando con un "buonasera" prima di accanirsi contro la vetrata blindata della cassa. La dipendente, spaventata, si è rifugiata in uno sgabuzzino mentre i malviventi continuavano a colpire il vetro fino ad aprirsi un varco. Dopo essere entrati nella cabina, i due hanno arraffato circa 1.700 euro in contanti tra banconote e monete. La fuga è durata pochissimo: all'uscita del locale i rapinatori si sono trovati di fronte gli agenti delle volanti del Commissariato "Centro", intervenuti a seguito della segnalazione al 112. pc/gtr