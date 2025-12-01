REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Rapina ad un furgone portavalori in provincia di Reggio Calabria. L’assalto all’interno della galleria dell’autostrada tra i due svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Per bloccare il furgone portavalori sarebbero state incendiate due autovetture e sparati anche colpi di arma da fuoco per convincere gli occupanti ad aprire le porte del mezzo blindato. Non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte della polizia, intervenuta insieme a mezzi dei vigili del fuoco. Il colpo avrebbe fruttato ai rapinatori circa due milioni di euro.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).