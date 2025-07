ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è sempre saldamente in vetta alla classifica Atp. L’azzurro comanda con 12.030 punti, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 8.600. A chiudere il podio il tedesco Alexander Zvere, con 6.030 punti all’attivo.

Poche le novità in top ten: stabile al quarto posto Taylor Fritz, seguito sempre da Jack Draper e da Novak Djokovic. In settima posizione si conferma Lorenzo Musetti. Poi ecco Ben Shelton, che sccavalca Holger Rune, sceso in nona piazza. A chiudere la top ten, quindi, Andrey Rublev.

Bene gli altri italiani. Flavio Cobolli sale al 18° posto, più uno, migliorando ancora il proprio best ranking. Guadagna tre posti anche Lorenzo Sonego, adesso numero 37. Meno sei per Matteo Berrettini, adesso 42esimo, seguito da Matteo Arnaldi, 44esimo, e da Luciano Darderi, che migliora di nove posizioni, salendo al gradino 46, grazie al successo di ieri a Bastad. Per l’Italia dunque 7 giocatori nei primi 50 del mondo.

Nella top 100 poi Mattia Bellucci, numero 63, e Luca Nardi, numero 96.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 12.030 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.600 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 6.030 (–)

4. Taylor Fritz (Usa) 5.035 (–)

5. Jack Draper (Gbr) 4.650 (–)

6. Novak Djokovic (Srb) 4.130 (–)

7. Lorenzo Musetti (Ita) 3.350 (–)

8. Ben Shelton (Usa) 3.330 (+1)

9. Holger Rune (Den) 3.250 (-1)

10. Andrey Rublev (Rus) 3.160 (–)

Così gli altri italiani:

18. Flavio Cobolli 2.360 (+1)

37. Lorenzo Sonego 1.321 (+3)

42. Matteo Berrettini 1.225 (-6)

44. Matteo Arnaldi 1.215 (–)

46. Luciano Darderi 1.189 (+9)

63. Mattia Bellucci 924 (–)

96. Luca Nardi 655 (-1)

121. Francesco Passaro 499 (+10)

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).