ROMA (ITALPRESS) – “Ogni proprietario deve essere libero di scegliere come locare il proprio immobile. Se esistono reali criticità abitative, siamo pronti a confrontarci con i Comuni. Eventuali limiti per FIAIP devono riguardare le attività imprenditoriali, non i proprietari che concedono in locazione uno o due immobili”. Così Fabrizio Segalerba, presidente nazionale della Fiaip, su X, commentando la sentenza del Tar di Firenze sulle locazioni brevi ad uso turistico.
– foto ufficio stampa Fiaip –
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