ROMA (ITALPRESS) – Nuovo primato per l’Italia con le prime classifiche Atp del nuovo anno 2026. Luciano Darderi migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 24, alle spalle di Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (che risale al numero 7) e Flavio Cobolli (22). Ci sono così quattro azzurri tra i primi 24 del mondo nel ranking ATP in singolare: da quando esiste la classifica computerizzata, non era mai successo. Nella prima classifica del nuovo anno, in cui i giocatori non possono più conteggiare i punti ottenuti nel 2025 in United Cup, a Brisbane e Hong Kong (il circuito era iniziato una settimana prima), troviamo cinque italiani in Top 40 e otto in Top 100. Hanno guadagnato posizioni Lorenzo Sonego (39, +1), Matteo Berrettini (55, +1) e Mattia Bellucci (73, +3); fermo alla posizione numero 61 Matteo Arnaldi, che si è cancellato dal torneo di Brisbane dopo essere stato ripescato come lucky loser. Alle loro spalle da segnalare il nuovo best ranking di Francesco Maestrelli (137, +3), nonostante l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni a Hong Kong.

Guardando nel complesso alla classifica ATP di questa settimana, in Top 10 Taylor Fritz ha perso tre posizioni ed è scivolato alla numero 9, scavalcato dall’australiano Alex De Minaur, da Musetti e dallo statunitense Ben Shelton. Tra i primi 50 festeggiano il best ranking questa settimana lo statunitense Learner Tien (26, +2), il francese Arthur Rinderknech (27, +2) e il tedesco Daniel Altmaier (44, +2), avversario designato di Arnaldi al primo turno a Brisbane prima del forfait dell’azzurro.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 12.050 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 11.500 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.105 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.780 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.190 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.080 (+1)

7. Lorenzo Musetti (Ita) 3.990 (+1)

8. Ben Shelton (Usa) 3.960 (+1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.840 (-3)

10. Jack Draper (Gbr) 2.990 (–)

Così gli altri italiani:

22. Flavio Cobolli 1.995 (–)

24. Luciano Darderi 1.579 (+1)

39. Lorenzo Sonego 1.240 (+1)

55. Matteo Berrettini 945 (+1)

61. Matteo Arnaldi 858 (–)

73. Mattia Bellucci 758 (+3)

105. Luca Nardi 599 (+2)

137. Francesco Maestrelli 439 (+2)

139. Andrea Pellegrino 438 (+2)

140. Francesco Passaro 436 (-2)

PAOLINI NUMERO 8 DEL MONDO AL FEMMINILE

L’Italtennis femminile inizia l’anno 2026 con due azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è sempre all’ottavo posto. Alle sue spalle, guadagna due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre recupera tre posti Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 105. Risale cinque gradini anche Lucrezia Stefanini, ora al numero 136. Fa sei passi avanti Nuria Brancaccio, ora al numero 161: la 25enne di Torre del Greco precede Silvia Ambrosio, che recupera quattro posizioni e risale al numero 213. Tre posti più su rispetto a sette giorni fa per Camilla Rosatello, ora al numero 215, mentre alle sue spalle guadagna quattro posizioni anche Jessica Pieri, al numero 226. Fa quattro passi avanti la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana è ora numero 234. Infine guadagna sei posizioni Lisa Pigato, ora numero 271, che inizia il nuovo anno firmando il “best” e chiude la top-ten italiana.

Al comando del ranking c’è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantaquattresima settimana consecutiva (la 72esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, premiata a Riyadh come numero uno del 2025, mantiene 2.312 punti di vantaggio su Iga Swiatek, la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, che aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio irrompe la statunitense Amanda Anisimova – staccata di 1.891 dalla polacca – che firma il “best”. La 24enne di Freehold scavalca la connazionale Coco Gauff, quarta, che si vede sottrarre i punti della vittoria in United Cup dello scorso anno. Stabile in quinta posizione la nuova “maestra” Elena Ribakina: alle spalle della kazaka c’è Jessica Pegula, sesta. Subito dietro alla 31enne di Buffalo c’è la quarta statunitense nell’élite mondiale, Madison Keys, in settima posizione con soli 99 punti di vantaggio su Jasmine Paolini, ottava. Stabile al nono posto la 18enne russa Mirra Andreeva, staccata di 111 punti dall’azzurra: posizione invariata anche per l’altra russa Ekaterina Alexandrova, decima, che conferma il “best” e chiude l’élite mondiale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.490 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 8.178 (–)

3. Amanda Anisimova (Usa) 6.287 (+1)

4. Coco Gauff (Usa) 6.273 (-1)

5. Elena Rybakina (Kaz) 5.850 (–)

6. Jessica Pegula (Usa) 5.583 (–)

7. Madison Keys (Usa) 4.335 (–)

8. Jasmine Paolini (Ita) 4.236 (–)

9. Mirra Andreeva (Rus) 4.125 (–)

10. Ekaterina Alexandrova (Rus) 3.375 (–)

Così le altre italiane:

81. Elisabetta Cocciaretto 837 (+2)

105. Lucia Bronzetti 739 (+3)

136. Lucrezia Stefanini 518 (+5)

161. Nuria Brancaccio 430 (+6)

213. Silvia Ambrosio 336 (+4)

215. Camilla Rosatello 333 (+3)

226. Jessica Pieri 318 (+4)

234. Tyra Caterina Grant 309 (+4)

266. Lisa Pigato 257 (+6)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).