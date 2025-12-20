ROMA (ITALPRESS) – “I sogni ci sono sempre, perché smettere di sognare vuol dire aver chiuso. Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli”. Lo ha detto il senior advisor della Roma, Claudio Ranieri a margine della cerimonia di consegna dei Premio ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore del Coni. Il 2025 è stato speciale per il tecnico romano, capace di risollevare la squadra giallorossa e di portarla ad un passo dalla zona Champions: “Ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi d’oro, dietro a noi abbiamo avuto sempre 60mila persone. L’avevo detto quando sono arrivato: da solo non ce la faccio, ho bisogno dell’aiuto di tutti. E i tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinto e sostenuto”. Sul premio ‘Italiani nel mondo’: “Significa tanto, mi inorgoglisce essere un italiano che si è fatto apprezzare. Ma oggi ci sono anche tanti altri campioni che hanno fatto la storia dell’Italia all’estero”.

