Rally, Brynildsen domina in Scandinavia con le Scorpion Pirelli

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli coglie al Rally di Scandinavia, chiusosi oggi a Karlstad, il primo successo stagionale nel campionato europeo Fia-Erc, grazie alla straordinaria prestazione del pilota norvegese Eyvind Brynildsen che con la sua Toyota Yaris ha agguantato la testa della gara sin dalla seconda prova speciale per non mollarla più.

Per l’azienda milanese la vittoria di oggi si aggiunge alle altre due ottenute nel 2024 e 2023, prime due edizioni del Rally di Scandinavia come tappa dell’Erc. Buona la prestazione anche dell’italiano Andrea Mabellini che su Skoda Fabia, sempre gommata Pirelli, ha chiuso al quarto posto una gara svoltasi secondo le aspettative: veloce e piena di insidie dati gli sterrati scivolosi delle foreste svedesi.

Nelle prime speciali la pioggia ha reso necessario l’utilizzo della Scorpion K8B super soft, ma la gomma che ha condotto al successo Brynildsen è stata la Scorpion K6A soft, che era la gomma base per questa gara, grazie alle caratteristiche prestazionali e di affidabilità già mostrate in altri rally su terra. “Congratulazioni a Eyvind per le qualità di guida mostrate e per la freddezza con la quale ha saputo tenere a bada gli inseguitori in una gara che nella sostanza è rimasta aperta fino alla fine”, commenta Terenzio Testoni, Rally Activity manager di Pirelli.

“Siamo molto soddisfatti per questa prima vittoria del 2025 nell’Europeo, un successo arrivato solo alla terza gara a causa delle disavventure occorse ai nostri piloti nei rally precedenti, ma che avremmo meritato anche prima – aggiunge Testoni – Ora, testa ai prossimi appuntamenti prima della pausa estiva, Polonia e soprattutto Roma, il nostro rally di casa”.

