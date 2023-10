TEL AVIV (ITALPRESS) – Un portavoce dell’esercito israeliano, Jonathan Conricus, ha reso noto che è salito a 1.200 persone il bilancio delle vittime israeliane dell’attacco lanciato da Hamas contro gli insediamenti intorno a Gaza. Sono 2.700 invece le persone che sono rimaste ferite. Questo mentre l’escalation militare tra l’esercito israeliano e Hamas entra nel suo quinto giorno. Conricus ha detto in una trasmissione in diretta sulla pagina dell’esercito israeliano sulla piattaforma “X” (ex Twitter) che questo bilancio non è definitivo. Ha aggiunto che Hamas detiene decine di prigionieri, “compresi molti con doppia cittadinanza provenienti da paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Argentina”. Dall’altra parte, il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che almeno 900 palestinesi sono stati uccisi e circa 4.600 altri sono rimasti feriti negli attacchi aerei israeliani sulla Striscia da sabato. Conricus ha spiegato che l’esercito israeliano ha colpito con grande forza obiettivi del movimento palestinese di Hamas ieri. Le sue forze stanno combattendo su tre fronti, il che ha portato a subire “perdite molto ingenti”, sottolineando che Hezbollah ha lanciato missili e proiettili anticarro sulle postazioni dell’esercito israeliano sul fronte settentrionale. Ha aggiunto: “I missili sono stati lanciati contro di noi dalla Siria e non sappiamo chi li ha lanciati”. Intanto la Casa Bianca ha reso noto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso in una telefonata al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il sostegno USA “che è in viaggio verso Israele”. La Casa Bianca ha affermato che Biden ha spiegato a Netanyahu che il sostegno Usa consiste, oltre all’invio della più grande portaerei del mondo nel Mediterraneo orientale, in munizioni, missili Iron Dome e altro equipaggiamento difensivo. Avichay Adraee, portavoce dell’esercito israeliano, ha dichiarato in precedenza attraverso il suo account sulla piattaforma “X” (ex Twitter) che il primo aereo carico di munizioni statunitensi avanzate è atterrato martedì notte nella base aerea di Nevatim, affermando che queste munizioni consentono all’esercito di “condurre attacchi concreti e prepararsi” per altri scenari. Inoltre ieri la portaerei americana USS Gerald Ford è arrivata nelle acque del Mediterraneo al largo delle coste israeliane. Ciò avviene dopo che questa mattina l’aeronautica israeliana ha dichiarato che decine di aerei hanno bombardato più di 200 obiettivi intorno al quartiere di Al-Furqan nella Striscia di Gaza. “Questa è la terza ondata di raid nel quartiere di Al-Furqan, poiché abbiamo attaccato più di 450 obiettivi nel quartiere in un giorno”. D’altra parte, il Palestine Information Center ha riferito che un violento bombardamento da parte di aerei da guerra israeliani ha preso di mira la zona occidentale di Gaza, vicino al porto. Allo stesso tempo, notizie provenienti da Gaza riportavano che cannoniere israeliane avevano sparato proiettili pesanti su Al-Rashid Street e sulla fascia costiera a ovest di Gaza City. I bombardamenti che hanno preso di mira Al-Rashid Street, di fronte al porto di Gaza, continuano ancora oggi. L’esercito israeliano ha annunciato che le sue forze hanno attaccato obiettivi navali appartenenti ad Hamas. L’attacco è avvenuto al largo della Striscia di Gaza, provocando la morte di un subacqueo palestinese che aveva tentato di infiltrarsi in Israele. In particolare sono stati colpiti i moli di Khan Yunis e Gaza, utilizzati per compiere attacchi terroristici sulla costa israeliana. I moli, riporta una nota dell’IDF israeliano, sono stati bersaglio del fuoco di artiglieria di navi lanciamissili, elicotteri e batterie di artiglieria di terra.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

