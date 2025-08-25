TEL AVIV (ISRAELE)(ITALPRESS) – E’ salito a 15 il numero delle vittime del raid condotto questa mattina dall’esercito israeliano (IDF) contro l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono media palestinesi, citati dal Times of Israel. Tra le vittime ci sono anche 4 giornalisti, tra cui il cameraman Hussam Masri, impiegato dell’agenzia di stampa palestinese, e il fotoreporter Hossam Al-Masry. Gli attacchi hanno colpito abitazioni, tendopoli e aree vicino a campi profughi, causando anche numerosi feriti.

La situazione umanitaria a Gaza rimane gravissima, con ospedali in difficoltà a causa della carenza di carburante e della sovrappopolazione nei rifugiati. Israele dice di mirare ai miliziani di Hamas, ma non ha fornito prove pubbliche a sostegno di queste affermazioni nelle circostanze di questi attacchi. Complessivamente, il conflitto ha provocato decine di migliaia di morti e una crisi umanitaria senza precedenti nella regione.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).