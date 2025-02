ROMA (ITALPRESS) – Il direttore dell’Ebu (European Broadcasting Union), Noel Curran, scrive alla presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, per sollecitarla a ratificare “quanto prima” la nomina di Simona Agnes, candidata dal Cda Rai alla presidenza della Rai lo scorso ottobre e membro del consiglio esecutivo Ebu.

“La sua nomina è stata approvata dalla nostra Assemblea generale – evidenzia Curran in un’intervista al Messaggero – e questa scelta rappresenta un riconoscimento del ruolo chiave della Rai e della vasta esperienza della dottoressa Agnes, della sua dedizione al servizio pubblico e del suo potenziale ruolo di garanzia dei valori della Rai. L’Assemblea generale ha riposto la sua fiducia in lei come membro del consiglio esecutivo”.

L’Ebu è la principale associazione mondiale dei media di servizio pubblico.

“Pur rispettando l’autonomia delle istituzioni italiane, esortiamo la Commissione parlamentare di Vigilanza a concludere quanto prima il processo di ratifica della presidente. Passo essenziale, questo, per garantire continuità, stabilità e un’efficace pianificazione a lungo termine per la Rai e il suo pubblico”, sottolinea Curran, per il quale “l’attuale incertezza sta danneggiando la televisione pubblica del Paese e la sua posizione sulla scena europea. E’ importante che le strutture di governance dei nostri membri sostengano stabilità, indipendenza e una pianificazione a lungo termine”.

