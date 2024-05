BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Dopo la prima parte delle qualificazioni di ieri a cerchio e palla oggi si è chiusa la fase preliminare con clavette e nastro per le individualiste senior al 40° Campionato Europeo di ginnastica ritmica in scena alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest, in Ungheria. Sofia Raffaeli, accompagnata in pedana da Claudia Mancinelli, centra l’obiettivo all around posizionandosi al primo posto della classifica con il totale, sui migliori tre attrezzi sui quattro presentati, di 104.350 (CE 35.600 – PA 34.950 – CV 33.200 – NA 33.800). Nelle prime cinque posizioni della classifica di qualificazione troviamo l’israeliana Daniela Munits, le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn e l’ucraina Taisiia Onofriichuk. L’agente delle Fiamme Oro conquista anche tutte le finali di specialità accedendo alle migliori otto posizioni con il primo punteggio a palla e nastro, il quarto al cerchio e il sesto alle clavette. Anche Milena Baldassarri gareggerà nella finale a 24 – in diretta su Rai Play dalle 14.20 alle 17.20 con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Isabella Zunino Reggio – grazie al punteggio complessivo di 97 punti netti, sui tre attrezzi presentati (PA 32.800 – CV 33.250 – NA 30.950), valido per la 14^ piazza. Rivedremo l’Aviere dell’Aeronautica Militare anche nella finale di domenica con le clavette grazie al quinto miglior punteggio (33.250). Con la fine della qualifica per le ginnaste che hanno presentato tutti e quattro gli attrezzi scopriamo anche il nome dell’ultima individualista che si è qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si tratta della cipriota Vera Tugolukova. Il programma del campionato ungherese, dopo il concorso generale individuale, proseguirà con l’all around a squadre. Le Farfalle azzurre, atterrate a Budapest ieri, dalle 21.00 alle 21.15 saranno impegnate nella loro prova pedana in vista della gara di domani. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo sono state sorteggiate con Turchia, Ucraina, Polonia, Azerbaijan, Francia, Grecia, Ungheria e Bulgaria iniziando con la routine a palle e nastri per passare poi a quella con i 5 cerchi. Solo al termine del secondo gruppo conosceremo la nuova squadra campione d’Europa 2024. Lo scorso anno, a Baku, fu la Bulgaria a salire sul gradino più alto del podio continentale, davanti a Israele e Azerbaijan.La classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati a quelli di squadra, al momento vede l’Italia in seconda posizione con 267.350 punti, dietro alla Bulgaria (269.150) e davanti a Germania (265.500), Israele (264.450) e Ungheria (257.250).

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

