Raffaele Fitto incontra Gigi D’Alessio “Meeting prezioso su sfide settore musicale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi, a Bruxelles, ho avuto il piacere di incontrare Gigi D’Alessio , in rappresentanza dell’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). Un confronto prezioso sulle sfide che il settore musicale sta affrontando, dalla tutela dei diritti degli artisti all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.

“L’innovazione tecnologica e digitale deve essere un alleato dell’arte, non un suo antagonista. Gli artisti e i musicisti sono veri e propri artigiani che danno vita a opere uniche e irripetibili, espressione dell’originalità della mente e del genio umano – prosegue -. La Commissione europea sostiene l’arte e la cultura, settori forti e dinamici, essenziali per la nostra identità e la nostra economia”.

-foto pagina Facebook Raffaele Fitto-

(ITALPRESS).