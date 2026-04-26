ROMA (ITALPRESS) – “Sollevata nell’apprendere che il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump e tutti i partecipanti alla Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto in politica, mai”. Lo scrive su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.
METSOLA “NON CI PUÒ ESSERE SPAZIO PER LA VIOLENZA”
“Sollevata nel vedere che il presidente Trump, Melania e tutti i partecipanti alla Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca a Washington DC sono al sicuro dopo l’incidente di sparatoria. Non ci può essere spazio per la violenza nelle nostre democrazie”. Lo scrive sul suo profilo X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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