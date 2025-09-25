Raf torna con il suo tour teatrale di “Self Control 40th Anniversary”

ROMA (ITALPRESS) – Continua la festa in musica per i 40 anni di Self Control: alla luce del successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”.

Inaugurato lo scorso 23 maggio dal palco del Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima, proseguirà il prossimo autunno, da ottobre 2025 nelle principali città italiane. Alle date del tour già annunciate, si aggiungono i live del 6 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia e dell’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella. Nel frattempo Raf taglia un altro traguardo e festeggia il sold out della data a Roma, prevista per il 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia).

I biglietti per i live di “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it. I biglietti per le nuove date a Senigallia (AN) e a Biella saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di martedì 23 settembre.

“Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente – specifica Raf – Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci- non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).