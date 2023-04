TRENTO (ITALPRESS) – Sarà presentato ufficialmente martedì 2 maggio, alle ore 12, presso Trentino Marketing a Trento, il più importante ritiro collegiale azzurro delle “sei armi” (spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile) che si terrà in Trentino, a Folgaria, dal 12 al 19 giugno quando la Nazionale italiana di scherma preparerà i Campionati del Mondo Assoluti Milano 2023. Il training camp trentino, in una terra dalla fortissima vocazione sportiva, rappresenterà l’appuntamento decisivo di rifinitura per le squadre della Federscherma all’alba dei Campionati Europei Assoluti di fine giugno a Cracovia e dei successivi Mondiali Assoluti di Milano (dal 22 al 30 luglio). I ct Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola scandiranno con i loro atleti la marcia d’avvicinamento alle competizioni di cartello di questa stagione, rese ancor più importanti dal fatto d’essere valide per la Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Tutti i dettagli sulla spedizione azzurra in Trentino, e sul valore strategico che quest’iniziativa ha nel rapporto con il territorio, saranno illustrati in conferenza stampa alla presenza del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, del segretario generale della Fis, Marco Cannella, della delegata Federscherma Trento, Tiziana Sestili, che cura l’organizzazione supportata da Alessio Monte. dell’assessore allo Sport e Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, e del presidente dell’Apt Alpe Cimbra, Gianluca Gatti.

