Quirinale, Salvini “Il centrodestra propone nomi autorevoli”

"Il nostro obiettivo è il dialogo per chiudere in fretta". Così il leader della Lega Matteo Salvini, presentando alla Camera la rosa di nomi del centrodestra per il Quirinale, formata da Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. sat/red