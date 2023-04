NIMES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il quinto posto di Rossana Pasquino nella sciabola femminile categoria B è il miglior risultato della spedizione azzurra nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Nimes (Francia). Podio-bis sfiorato per l’atleta campana dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri nella spada. La beneventana delle Fiamme Oro, presentatasi ai nastri di partenza da numero 2 del tabellone, ha iniziato la sua prova nel tabellone da 16 dove ha sconfitto in un derby l’altra azzurra presente, Julia Markowska (classificatasi poi in 15^ posizione) con il finale di 15-12. Nei quarti di finale Rossana Pasquino si è poi fermata contro la cinese Xiao per 15-8. Stop nel tabellone da 16 per Emanuele Lambertini e Matteo Betti nel fioretto maschile categoria A. L’emiliano delle Fiamme Oro, nono classificato, è stato battuto per 15-3 dal cinese Zhong mentre il toscano del Gruppo Sportivo della Difesa è stato sconfitto dall’altro asiatico Cheng con il punteggio di 15-4. Turno da 16 fatali anche per Ionela Andrea Mogos nella sciabola femminile A (sconfitta per 15-5 contro Marta Fidrych) e per Michele Massa nel fioretto Maschile B (battuto dall’inglese Coutya per 15-3). Out nel tabellone da 32 Loredana Trigilia e Sofia Brunati nella sciabola femminile A. Domani la terza giornata di gare con il fioretto femminile e la spada maschile (categorie A e B). Grande attesa nella competizione delle fiorettiste B per Bebe Vio: la campionissima azzurra, tornata in gara un mese fa trionfando a Pisa, anche nella prova di Nimes andrà a caccia, come tutti gli azzurri in pedana, di altri punti preziosi per la qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

