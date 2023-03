QuiEuropa Magazine – 25/3/2023

In questo numero: - Consiglio Europeo, passi avanti sulle migrazioni, stallo sulle auto green - L'Italia rischia di perdere 20 miliardi - Per la nuova Politica Agricola Comune 37 miliardi in 5 anni - Foreste e legno, 3,6 milioni di occupati sat/gsl