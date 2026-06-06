Qui New York! – Una mostra racconta la straordinaria storia di Enrico Caruso

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - All'Istituto Italiano di Cultura di New York è stata inaugurata la mostra "Enrico Caruso: da Napoli a New York" che racconta la straordinaria storia di questo tenore che ha conquistato la Grande Mela, diventando la prima star della musica lirica. Il direttore Claudio Pagliara dialoga con le due curatrici della mostra, Simona Frasca e Giuliana Muscio, nella nuova puntata del format dell'Italpress, Qui New York! abr/mrv