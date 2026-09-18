Qui New York! – Out of Italy, la conferenza sul libro italiano negli Usa

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nella nuova puntata di "Qui New York!" il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Claudio Pagliara, parla di come aumentare la percentuale di libri italiani, in particolare di romanzi, che "entrano nelle case" degli americani. Il tema è stato al centro di Out of Italy, la conferenza organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura che ha contato la presenza di numerosi ospiti e addetti ai lavori. lcr/mrv