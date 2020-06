PALERMO (ITALPRESS) – Un appello a imprenditori e commercianti a non piegarsi alle richieste delle cosche mafiose. E’ stato lanciato dal questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa tenutasi per illustrare gli esiti dell’operazione ‘Padronanzà che ha portato in carcere diversi personaggi di spicco del mandamento della Noce.

“Sono le persone più colpite dalla crisi, che in questo momento particolare – sottolinea il Questore – stanno attraversando uno dei momenti più brutti della loro e anche ovviamente della nostra esistenza. Questo è un momento di grande responsabilità. Bisogna stare molto attenti che questa crisi non venga strumentalizzata da nessuno, perchè uomini di queste organizzazioni criminali noncuranti della crisi in cui versano gli operatori commerciali, nonostante queste difficoltà economiche, stanno tentando di battere a tappeto tutte le attività economiche per riprendere le attività estorsive”. “Quello dell’estorsione – aggiunge Renato Cortese – è un reato odioso, ma in questo momento storico, lo trovo immorale, ingiusto e intollerabile”. L’appello si è concluso ricordando che “nel 2020 non esistono più alibi per sottomettersi alle ignobili richieste estorsive dei mafiosi”.

(ITALPRESS).